Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir ambulans hasta almak için iddiaya göre yasak yerden dönüş yapmak isterken motorla çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda saat 11.00’da meydana geldi. İddiaya göre Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden hasta almaya çıkan 34 YB 9731 plakalı ambulans sürücüsü yasak olan yerden dönüş yapmak istedi. Tam o sırada yolunda giden 26 yaşındaki Musab Gültekin isimli motosiklet sürücüsü hızını alamayarak yanlış yola giren ambulansa çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Gültekin ağır yaralandı. Ekipler hemen yaralı Musab Gültekin’i Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırırken ambulans sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hemen polis ekipleri geldi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde bir süre trafik oluştu. Ambulans ve motosiklet daha sonra çekici yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“Bu yol ambulansa ters”

Ambulans olduğu için sürücüsünün yasak olan yoldan geçiş yapmaya çalıştığını dile getiren bir vatandaş, “Ambulans hastaneden çıkmaya çalışıyordu. Motorda soldan devam etti ve ambulansa vurdu. Herhalde ambulans olduğu için geçiş yapmaya çalışıyordu. Bu yol ambulansa ters. Daha sonra yaralıyı ambulansla hastaneye götürdüler“ diye konuştu.