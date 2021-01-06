Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bartın’da 112 ambulansı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza Bartın Çatmaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta taşıyan 112 ambulansı Gölbucağı istikametinden Devlet Hastanesi istikametine sirenleri açık halde seyir halindeyken, şehir merkezinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan U.Ü. yönetimindeki 74 BM 500 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje çıktı.

Kaza sonrası bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hastanın başka bir ambulansla hastaneye sevki sağlanırken kazaya karışan ambulansta görevli hemşire B.A.’nın hafif şekilde yaralandığı, tedavisinin ise ayakta gerçekleştirildiği öğrenildi.

