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Ambulansla, otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

AKSARAY'da diyaliz hastasını taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da diyaliz hastasını taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada, hasta Hatice Sarısakal (70) ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Ramazan Özdemir (64), yönetimindeki 68 KU 305 plakalı 122 Acil Servis'e ait ambulansla Hatice Sarısakal'ı, diyaliz merkezinden alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'na geldiğinde Mesut Özel (34) yönetimindeki 34 ABB 635 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada sürücüler Özel ve Özdemir, diyaliz hastası Hatice Sarısakal, yakını Hörü Dilek ve sağlık görevlisi Adem Ateş (33) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN SON GÜNÜYMÜŞ

Kazada yaralanan ambulans şoförü Ramazan Özdemir'in ise emekli olduğu ve bugün son çalışma gününün olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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