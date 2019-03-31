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Ambulansla oy kullanmaya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de Hakan Yağar (38), kırılan sol ayağına takılan platin nedeniyle ambulansla okula giderek oyunu kullandı.

Ambulansla oy kullanmaya gitti

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de Hakan Yağar (38), kırılan sol ayağına takılan platin nedeniyle ambulansla okula giderek oyunu kullandı.
Bir süre önce geçirdiği kaza sonucu sol ayağı kırılan ve platin takılan Hakan Yağar, oy kullanmaya 112 Acil Sağlık ambulansı ile götürüldü. Yağar, sağlık görevlilerinin yardımıyla Beddik Mahallesindeki evinden alınıp ambulansla İstikbal Ortaokulu'na gitti. Yağar, görevlilerinin desteği ile sınıfa gidip sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine ambulansla evine götürüldü.

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Ambulansla oy kullanmaya gittiAmbulansla oy kullanmaya gittiAmbulansla oy kullanmaya gitti

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