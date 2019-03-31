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Ambulansla oy vereceği okula taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Hörü Kahraman, oy kullanacağı okula ambulansla taşındı.

Ambulansla oy vereceği okula taşındı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Hörü Kahraman, oy kullanacağı okula ambulansla taşındı.
Zafer Mahallesi 142 Sokak'ta yaşayan ve bir süre önce evde düştüğü için yürümekte güçük çeken Hörü Kahraman, oyunu kullanabilmek için Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans talebinde bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'nden yönlendirilen ambulans ile evinden alınan Kahraman, oy kullanacağı Zafer Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlilerince tekerlekli sandalye ile 1357 nolu sandığa taşınan Kahraman, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulans ile evine bırakılan Hörü Kahraman, "Vatandaşlık görevimi yerine getirebildiğim için mutluyum" dedi.

OTOĞRAFLI

Ambulansla oy vereceği okula taşındıAmbulansla oy vereceği okula taşındıAmbulansla oy vereceği okula taşındıAmbulansla oy vereceği okula taşındı

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