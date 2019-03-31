Ambulansla sandığa geldi

Ankara'da, kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Meryem Çınar, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla götürüldüğü okulda oy verdi.

Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının iş birliğinde, hastanede tedavi gören hastaların 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de mağduriyet yaşamadan oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için gereken tüm önlemler alındı.

Bu kapsamda, sağlık ekipleri, oy kullanabilecek durumdaki hastaları, ambulanslarla sandığa taşıdı.

Ankara Şehir Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 80 yaşındaki Meryem Çınar da sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla okula götürüldü.

Çınar, sedyeyle taşındığı, Anıttepe'deki Maltepe Ortaokulu 1002 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından sağlık görevlilerine teşekkür eden Çınar, "Ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah sonucu güzel olur." ifadesini kullandı.

Oy verme işleminin ardından Çınar, tedavisi için ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.

