Ambulansla uy kullanmaya geldiler

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Devlet Hastanesinde hasta olarak yatan 5 hastadan 3’ü evde bakım ambulansı ile oy kullandırılmaya götürüldü

İlçede saat 08 00’de başlayan oy kullanma işlemleri devam ederken Cumhuriyet Halk partisi Antalya Milletvekili Aydın özer, oyunu Kumluca Gülçetin Kaur Lisesi 1047 nolu sandıkta , Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ise Atatürk Ortaokulu 1017 nolu sandıkta oy kullandı. Vekil Aydın Özer, oy kullanmaya eşi Özlem Aydın ve oğlu Ozan Aydın ile birlikte geldi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ise eşi Azime Çetinkaya, Kızı hanife Çetinkaya, Evli Kızı Esmanur Demirel ve Torunu Ömer Efe Demirel ile birlikte geldi.

Mobil sandık uygulamasında ise 11 kişiye evinde oy kullandırıldı. Mobil Seçim Kurulu Üyeleri ilk olarak Temel Eğitim Mahallesinde oturan Münire Kılıç’ın evinde gitti. Kılıç’a oyunu kullandırdıktan sonra diğer seçmenlere oy kullandırmak için buradan ayrıldı.

Kumluca Devlet Hastanesinde hasta olarak yatan 5 hastadan 3’ ü evde bakım ambulansı ile oy kullandırılmaya götürüldü. Bunlardan ilki, iki gün önce bel fıtığı ameliyatı geçiren Şehriban Karakaya oldu. Kumluca Devlet Hastanesi Evde Sağlık Ekipleri Şehriban Karakaya’yı Salur Mahallesi Ortaokulu 1136 nolu sandıkta oy kullandırılmak üzere Salur mahallesine götürerek oyunu kullandırıp yeniden hastaneye geri getirdiler.

