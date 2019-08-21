Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında, bu yılbaşından itibaren kara ve hava ambulansları ile 3 milyon 295 bin hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Koca, AA muhabirine acil sağlık hizmetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati 112'nin aranmasıyla başlayan ve illerdeki komuta kontrol merkezine ulaşan çağrıların değerlendirildiğini aktaran Koca, acil sağlık hizmetlerinin tedaviye erişimin en önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl 5 milyon kişinin ambulanslarla sağlık tesislerine nakillerinin gerçekleştirildiğini aktaran Koca, "Yılbaşında 4 bin 900 olan ambulans sayısını 6 ay içinde 5 bin 483'e çıkardık. 2002'den itibaren bu zamana kadar da ambulans başına düşen nüfusu, 106 binden 17 bine indirdik. Yeni açılan 112 istasyonlarımızla, istasyon sayımızı da 2 bin 801'e yükselttik." dedi.

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Bakan Koca, bu yılın başından itibaren 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayılarına ilişkin de bilgi verdi.