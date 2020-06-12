Sağlık çalışanını ambulansta taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Anıt Park’ta meydana geldi.

Alkollü olan İsa Güngör'ü gören vatandaşlar, 112 Acil Servis’e haber verdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri, Güngör'ü ambulansa bindirdi. Güngör, iddiaya göre ambulansta acil tıp teknisyeni E.T.'ye elle tacizde bulundu. Hastaneye götürülen Güngör tedavi altına alınırken, E.T., Gazi Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Güngör ifadesinde, 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi. Cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Güngör, tutuklandı.

DHA



