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Sağlık çalışanını ambulansta taciz eden kişiden pes dedirten savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Samsun’da alkol komasına girdiği gerekçesiyle kendisine müdahale etmeye gelen kadın acil tıp teknisyeni E.T.'yi (29) ambulansın içinde elle taciz ettiği öne sürülen İsa Güngör (34), tutuklandı. Cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Güngör, ifadesinde 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi.

Sağlık çalışanını ambulansta taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Anıt Park’ta meydana geldi.

Alkollü olan İsa Güngör'ü gören vatandaşlar, 112 Acil Servis’e haber verdi. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri, Güngör'ü ambulansa bindirdi. Güngör, iddiaya göre ambulansta acil tıp teknisyeni E.T.'ye elle tacizde bulundu. Hastaneye götürülen Güngör tedavi altına alınırken, E.T., Gazi Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Güngör ifadesinde, 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi. Cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Güngör, tutuklandı.

DHA


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