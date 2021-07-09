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Ambulanstan yılan çıktı

09.07.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da 112 Acil Servis ambulansının motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulanstan yılan çıktı

Olay, kent merkezi üniversite hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Servis ekipleri Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde baraj yolunda düşerek ayağını kıran bir hastanın olay yerinden alınıp hastaneye nakli görevine gitti. Daha sonra hastayı ambulans ile alan sağlık görevlileri hastayı kent merkezindeki üniversite hastanesine getirdi.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Hastanın sedye ile hastaneye konulmasının ardından ambulansın motor kısmından sesler geldiğini duyan ambulans şoförü Hasan Hüseyin Yılmaz aracın altına eğilip baktığında yılanı fark edince itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hastaneye gelen ekipler motorun içine giren yılanı çıkardı. Ekipler ardından yılanı doğal ortamına bırakmak üzere koruma altına alarak bölgeden ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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