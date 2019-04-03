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Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 00:49 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, iddiaya göre muhtarlık seçimi nedeniyle amca çocukları arasında silahlı-bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iddiaya göre muhtarlık seçimi nedeniyle amca çocukları arasında silahlı-bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Delice Sokak'taki Eylül Apartmanı bahçesinde meydana geldi. Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan C.C. yarışı kaybetti, bunun üzerine kavga çıktı. Seçimin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen seçimi kaybeden adayın akrabası olan ikiz kardeşler Tonguç C. (53) ile Yücel C. (53), iddiaya göre seçimlerde akrabaları C.C.'yi desteklemediklerini ileri sürdükleri amcalarının oğlu İsmail C. (40) ile konuşmak için evine gitti. Bina bahçesinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, ikiz kardeşler Tonguç C. ile Yücel C., kuzenleri olan İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi (17) tabanca ile yaraladı. Baba-oğul ise ikiz kardeşleri bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. İkiz kardeşler ise kendi imkanlarıyla gittikleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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