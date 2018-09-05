Amca çocukları arasındaki arazi kavgası

Kars'ın Digor ilçesinde amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Oyuklu köyünde Mehmet ve Sinan Varli kardeşler ile amca çocukları Çetin Varli arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 Eylül'de çıkan silahlı kavgada, Mehmet Varli hayatını kaybetmişti.
Kavganın ardından kaçan Çetin Varli, Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla silahıyla beraber yakalandı.
Jandarmadaki işlemi tamamlanan Çetin Varli, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Zanlı Çetin Varli, çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Olay
Digor ilçesine bağlı Oyuklu köyünde Mehmet ve Sinan Varli kardeşler ile amca çocukları Çetin Varli arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 Eylül'de silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mehmet Varli hayatını kaybetmiş, Sinan Varli ise ağır yaralanmıştı.
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