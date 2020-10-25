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Amca çocukları kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kontrolden çıkan motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 amca oğlu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 HZ 390 plakalı motosiklet, Adıyaman’ın Kömür beldesine bağlı Kaş köy yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Amca çocukları kazada hayatını kaybetti

Adıyaman’da kontrolden çıkan motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 amca oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 HZ 390 plakalı motosiklet, Adıyaman’ın Kömür beldesine bağlı Kaş köy yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklette bulunan ve amca çocukları olduğu öğrenilen Ercan Yaman (17) ile Ali Yaman (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan gençler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Yaman ve Ercan Yaman yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amca çocukları kazada hayatını kaybetti

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