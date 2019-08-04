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Amca çocuklarının kavgasında kan aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesinden aralarında husumet olan amca çocukları kahvede kavga etti.

Amca çocuklarının kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesinden aralarında husumet olan amca çocukları kahvede kavga etti. Kavgada 1 kişi hastanelik oldu.
Olay Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında daha önceden alacak verecek meselesinden dolayı husumet olan amca çocukları kahvehanede karşılaştı. 53 yaşındaki Celal G. ile amca çocukları Mehmet ve Murat G. kardeşler arasında tartışma başladı. Bir anda alevlenerek kavgaya dönüşen münakaşada Mehmet ve Murat G. kardeşler amca çocukları olan Celal G’yi aralarına alarak tartaklamaya başladı. Kavganın büyümesi sonucu Mehmet ve Murat kardeşler ellerine aldıkları okey oyunu ıstakası ile Celal G’nin kafasına vurdu. Kanlar içinde kalan Celal G. etraftaki vatandaşların araya girmesiyle öfkeli kardeşlerin elinden alınarak 112 ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Celal G. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın kafasına çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi. Firar eden kardeşler ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Amca çocuklarının kavgasında kan aktı

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