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  4. Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

09.01.2021 01:17 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde tartıştığı yeğeni tarafından bıçakla ağır yaralanan 55 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi evinin önünde jandarma ekiplerine teslim oldu.Olay, Ferizli ilçesi Nalköy Mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde tartıştığı yeğeni tarafından bıçakla ağır yaralanan 55 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi evinin önünde jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olay, Ferizli ilçesi Nalköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 55 yaşındaki Adem Özgür ile 18 yaşındaki yeğeni M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Ferzili Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür hayatını kaybetti. Amcasını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi ise jandarma ekiplerine teslim olurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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