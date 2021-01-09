Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Ferizli ilçesi Nalköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 55 yaşındaki Adem Ö. ile 18 yaşındaki yeğeni M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Ferzili Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Ö. hayatını kaybetti. Amcasını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi ise jandarma ekiplerine teslim olurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

