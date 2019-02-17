HABER

Amca ile yeğeni demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Kerem T.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Kerem T. (34) ile yeğeni Muhammed T. (15), inşaat halindeki evde 2'nci kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezi Danişmentgazi Mahallesi Güllük Şemsettin Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Kerem T. ile yeğeni Muhammed T. iki katlı inşaat halindeki evde çalışan ustalara yardım etmek istedi. Amca ile yeğeni, birinci kattan üst kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Kerem T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Muhammed T. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Doğumdan sonra ölen anne son yolculuğuna uğurlandıDoğumdan sonra ölen anne son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl’de en işlek cadde çöktüİnegöl’de en işlek cadde çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.