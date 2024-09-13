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  4. Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.09.2024 23:56
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu günü cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklu amca Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın söylediklerinin yalan olduğunu belirten Güran, olay günü Nevzat ile görüşmediklerini belirtti. Güran'ın ayrıca telefon kayıtlarını neden sildiği de belli oldu!

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

19 günün sonunda Eğertutmaz deresinde cesedine ulaşılan minik Narin'in cinayetiyle ilgili soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Son olarak baba Arif Güran'dan yeni bir açıklama gelmişti. Güran, "Nevzat Bahtiyar'ın katilden hiçbir farkı yoktur. İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor 'Bana sabırlı ol' diyordu" diye konuşmuştu.

Tutuklu amca Salim Güran'ın son ifadesine A Haber ulaştı.

"NEVZAT İLE GÖRÜŞMEDİM"

Verdiği ifadede Salim Güran, "olay günü nevzat ile görüşmedik" dedi.

Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisi hakkında söylediklerinin de yalan olduğunu belirten Güran, "ifade konusunda kimseyi yönlendirmedim" dedi.

Güran ifadesinde ayrıca "Narin'i öldürdüm demedim" dedi.

SALİM GÜRAN'IN SON İFADESİ

21.08.2024 günü saat 18:38'de Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında Salim Güran şu ifadede bulundu:

"Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o alet Ramazan Atasoy'u bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile herhangi bir ilgisi yoktur."

Whatsapp arama kayıtlarını niye sildiği ile ilgili olarak ise Salim Güran şu sözleri söyledi:

"Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan bu hususun açığa çıkmaması adına kayıtları sildim. Başkaca bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum."

Narin'in DNA örneklerinin aracında bulunmasına ilişkin Salim Güran,

"Araç benim değildir. Kardeşim Fuat'a aittir. Benim aracım kazalı olduğundan ben bu aracı kullanmaktayım. Aracın kapıları ve camları sürekli açıktır. Çocuklar sürekli arabaya binerler." dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde yer alan Yüksel Güran ve Maşallah Güran ile aranızda ilişki olabileceğiyle ilgili olarak Salim Güran,

"Böyle bir şey kesinlikle yoktur." dedi.

Nevzat BAHTİYAR'ı tanıyor musun sorusuna Güran,

"Kendisi benim arkadaşım olur, aramız iyidir. Köylümüz olur." dedi.

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Diyarbakır Narin Güran
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