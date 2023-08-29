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  4. Amca-yeğen kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Sebebi 'pes' dedirtti

Amca-yeğen kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Sebebi 'pes' dedirtti

29.08.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da ortak kiraladıkları iş yerinde ayakkabıcılık yapan yabancı uyruklu amca yeğenin bıçaklı kavgasında 8 kişi yaralandı.

Amca-yeğen kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, saat 10.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10701. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu H.B. ile yeğenleri M.H. ve A.H. arasında ortak kiraladıkları ve ayrı katlarda ayakkabı ürettikleri iş yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca ve yeğenlerin iş yerinde çalışan elemanları da kavgaya dahil oldu. Bıçak, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada H.B. ile yeğenleri M.H., A.H. ve iş yeri çalışanlarından 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından iş yerinden çıkan yaralılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kavga sırasında iş yerinden yaralı olarak çıkanlar ve bir kişinin tarafların iş yerine tekrar girmesini engellediği görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya kavga

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