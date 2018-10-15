HABER

Amca- yeğene Alman gelinler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yaşayan barmen Yasin Gök (28) ve Alman anestezi uzmanı Yasemin Zipfel (25), köy düğünüyle dünyaevine girdi.

Amca- yeğene Alman gelinler

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yaşayan barmen Yasin Gök (28) ve Alman anestezi uzmanı Yasemin Zipfel (25), köy düğünüyle dünyaevine girdi. Garsonluk yapan yeğen Emrullah Gök ise amcasının düğününde Alman hemşire Karina Görlitz ile kına töreni düzenleyerek, evliliğe adım attı.
Antalya'da çalışan Yasin Gök, 9 yıl önce tatil için Türkiye'ye gelen Cindy Zipfel ile arkadaş oldu. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Gök ile Zipfel, evlenmeye karar verdi. Cindy Zipfel, evlenmeden önce de Müslüman olup, 'Yasemin' ismini aldı. Yasin ve Yasemin, Andırın'ın Altınoluk Mahallesi'nde yapılan köy düğünü ile dünyaevine girdi. Düğüne, Yasemin'in anne ve babası Maren- Klemens Zipfel çifti de katıldı. Gelin ve damat, İngiltere'den ödüllü 4 Minareli Asma Köprü'den de geçti.
'ALMANYA'DA YAŞAYACAĞIZ'
Yasin Gök, sevdiği kızla evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "9 yıl önce Antalya'da çalışırken, Yasemin ile tanıştım ve evlenmeye karar verdik. Çok mutluyum. Köyümüzde düğün yapıyoruz" dedi.
Yasemin Gök ise Almanya'da anestezi uzmanı olarak çalıştığını, Yasin'le evlendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun bir arkadaşlığımız oldu. Bu süre içinde Türkçe'yi öğrendim ve Müslüman oldum. Evlendikten sonra Almanya'da yaşayacağız" diye konuştu.
AMCASININ DÜĞÜNÜNDE ALMAN SEVGİLİSİNE KINA YAKTI
Yasin Gök'ün düğününe yeğeni Emrullah Gök de Alman sevgilisi Karina Görlitz ile katıldı. Daha önce evlilik kararı alan Emrullah Gök ile Karina Görlitz için kına töreni yapıldı. Genç çift, evlilik için ilk adımı attı.
Antalya'da çalışırken, tanıştığı sevgilisi ile aldıkları evlilik kararını en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirten Emrullah Gök, "Bugün burada mutlu bir gündeyiz. Ben de Antalya’da çalışıyorum; tanıştığım Karina Görlitz ile evlenmeye karar verdim. Bu mutlu günümüzde biz de kına yaptık. En kısa sürede ben de burada düğünümü yapacağım" diye konuştu.
Karina Görlitz ise Emrullah'a aşık olduğunu ve arkadaşlıklarının evlilikle sonuçlanacağını dile getirerek, "Kısa süre sonra biz de evleneceğiz. Çok mutluyum" dedi.

FOTOGRAFLI

Amca- yeğene Alman gelinlerAmca- yeğene Alman gelinlerAmca- yeğene Alman gelinlerAmca- yeğene Alman gelinler

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Nöbet kulübesinde annesini karşısında gören asker de annesine sürpriz yaptıNöbet kulübesinde annesini karşısında gören asker de annesine sürpriz yaptı
Kural tanımaz minibüslere ceza yağdıKural tanımaz minibüslere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

5 aydır başındaki bidonla dolaşan köpek kurtarıldı

5 aydır başındaki bidonla dolaşan köpek kurtarıldı

Ahmet Şık ve Nedim Şener Twitter'da fena kapıştı

Ahmet Şık ve Nedim Şener Twitter'da fena kapıştı

Konya'da çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu

Konya'da çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu

Günlük burç yorumları: 15 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Polise 'evimi arama' rüşveti

Polise 'evimi arama' rüşveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.