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Amca-yeğenin öldürülmesi kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Öztürk'ün, Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü anların, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Öztürk'ün, Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü anların, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 7 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde, Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Mehmet Öztürk, 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan ile mahallede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katıldığı tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Öztürk, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş ederek, Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı vurup, kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan amca ve yeğen, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Olay yerinden tüfeğiyle birlikte kaçan Mehmet Öztürk, 2 gün sonra polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Amca ve yeğenin, Mehmet Öztürk tarafından vurulma anının, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde Mehmet Öztürk'ün elindeki tüfekle Kocadere Mahallesi Meydanı'nda bulunan parkta Süleyman Alkan ve yeğeni Ahmet Alkan'a ateş edip kaçması, daha sonra yol kenarında bulunan bir yolcu minibüsünü kendine siper yapıp, tekrar ateş etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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