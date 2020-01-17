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  4. Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü

Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 00:56 | Son Güncelleme

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcası Mahmut B.

Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcası Mahmut B. (55) tarafından av tüfeğiyle vurulan Murat B. (33), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi, Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut B. ile yeğeni Murat B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut B., evde bulunan av tüfeğiyle yeğeni Murat B.'ye ateş etti. Murat B., kanlar içinde kalırken, amca Mahmut B. de mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini anlattı. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat B.'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı amca ise gözaltına alındı.

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