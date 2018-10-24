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Amcaları tarafından öldürülen iki kuzen toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıkları amcası Hüseyin İ.

Amcaları tarafından öldürülen iki kuzen toprağa verildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Eskil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıkları amcası Hüseyin İ. (58) tarafından av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülen öğretmen Murat İ. (37) ile kuzeni Uğur İ. (44), bugün toprağa verildi. Jandarmaya teslim olan Hüseyin İ.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesi Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. İddiaya göre, pastanede çalışan ve köyde çiftçilik yapan Hüseyin İ., yeğenleri Murat İ. ve Uğur İ. ile aralarında anlaşmazlığa neden olan arazide buluştu. Hüseyin İ., yeğenlerine, araziye kendisinin ev yapacağını söyledi. Murat İ. ve Uğur İ. de amcalarına karşı çıkarak kendilerinin ev yapacağını belirtti. Bunun üzerine amca ve yeğenleri arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Hüseyin İ., yeğenlerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu başlarından yaralanan Murat İ. ve kuzeni Uğur İ., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Hüseyin İ., jandarmaya gidip teslim oldu. Ölen iki kuzenin cansız bedenleri otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsinin ardından Murat İ.'nin cenazesi bugün Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde, Uğur İ.'nin cenazesi de Konya'da toprağa verildi. Jandarmaya teslim olan Hüseyin İ.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Amcaları tarafından öldürülen iki kuzen toprağa verildiAmcaları tarafından öldürülen iki kuzen toprağa verildi

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