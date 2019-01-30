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Amcaoğlunun boğazını kesen zanlı 53 ay sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde, 2014 yılı Ağustos ayında amcaoğlunu av tüfeğiyle vurarak yaralayan ve daha sonra boğazını kesen zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu 4 yıl 5 ay sonra yakalandı.10 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen olayda; Karatepe Mahallesinde yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan C.G.

Aydın’ın Köşk ilçesinde, 2014 yılı Ağustos ayında amcaoğlunu av tüfeğiyle vurarak yaralayan ve daha sonra boğazını kesen zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu 4 yıl 5 ay sonra yakalandı.
10 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen olayda; Karatepe Mahallesinde yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan C.G. ile kardeşi M.G.’nin çocukları arasında Köşk ilçe merkezinde katıldıkları bir düğün sonrasında tartışma çıktı. Daha sonra ayrılan iki grup dönüş güzergahında Karatepe Mahallesi Kösealanı mevkiinde karşı karşıya geldi. Ayı zamanda komşu olan amca çocukları arasında çıkan kavgada M.G’nin oğlu Ahmet Günel, amcası C.G.’nin oğlu Güven Günel’i göğsünden ev tüfeğiyle vurduktan sonra bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan ancak tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Güven Günel, 16 ay sonra 22 Aralık 2015 tarihinde Baklaköy Mahallesi Mezarlığı yanında yaya olarak yürürken arkadan gelen bir motosiklet çarpması sonucu kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde 28 yaşında hayatını kaybetti.

Evine gelip gittiği tespit edildi
Olaydan sonra dağlara kaçan zanlı Ahmet Günel, aradan geçen 4 yıla rağmen yakalamadı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığının yenilenen ekibi, amcaoğlu Güven Günel’i boğazını kesmek suretiyle öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle aranan ve yakalanmamak için devamlı yer değiştiren Ahmet Günel’i yakalamak için 4 ay önce çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zanlı Ahmet Günel’in Karatepe Mahallesindeki evine gelip gittiği tespit edildi.
Jandarma asayiş timleri operasyon hazırlığında iken Karatepe Mahallesinden ayrıldığı, Baklaköy ve Başçayır mahallerine gittiği belirlenen Ahmet Günel, yapılan şok uygulamada yakalandı.
Ahmet Günel’in yapılan üst aramasında 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Ahmet Günel, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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