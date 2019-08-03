Amcaoğulları '100 TL' için birbirine girdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaat işçiliği yapan Celal G. (53) ile amcaoğulları arasında borç-alacak nedeniyle kavga çıktı. 100 TL yüzünden çıkan kavgada Celal G., amca oğulları tarafından sopayla darbedildi.

Olay, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokak üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi olarak amcasının oğulları Mehmet G. (35) ve Murat G.'nin yanında (32) çalışan Celal G., 100 TL borcunu istemek için kahvehaneye gitti. Amcaoğulları arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal G., amcasının oğulları tarafından sopayla darbedildi. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sopayla kafasından yaralanan Celal G., yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet G. ve Murat G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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