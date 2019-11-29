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Amcaoğullarının 500 liralık kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 03:32 | Son Güncelleme

Bursa'da amcaoğulları arasında çıkan borç-alacak kavgası kanlı bitti. 500 lira yüzünden çıkan kavgada Kadir Ç. amcaoğlu Erol Ç.'ye kurşun yağdırarak yaraladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, amcaoğulları Kadir Ç. (40) ve Erol Ç. (38) arasında daha önceden alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kadir Ç. borcunu istemek için otomobiliyle Erol Ç.'nin bulunduğu barlar sokağına yanına geldi. İkilinin konuşması sırasında aralarında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kadir Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Erol Ç. (38)'ye 3 el ateş etti. Açılan ateş sonrası Erol. Ç., kasık bölgesinden vurularak kanlar içinde yere yığılırken, Kadir Ç. ise otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık sevk edildi. Polis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erol Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Erol Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Kadir Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa amcaoğulları kavga

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