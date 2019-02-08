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Amcası ve 2 kuzeninin öldüğü kazada, sürücüye 8 yıl 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, piknik dönüşü meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu amcası ve 2 kuzenini kaybeden sürücü Uğur Çılgınoğlu (29), tutuksuz yargılandığı davada, 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Amcası ve 2 kuzeninin öldüğü kazada, sürücüye 8 yıl 10 ay hapis

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, piknik dönüşü meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu amcası ve 2 kuzenini kaybeden sürücü Uğur Çılgınoğlu (29), tutuksuz yargılandığı davada, 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu- Tosya karayolunun 5'inci kilometresinde 3 yıl önce meydana gelen kazada, Uğur Çılgınoğlu yönetimindeki 37 KF 189 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atarak yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazada, sürücünün amcası İbrahim Çılgınoğlu (41), kuzenleri Erdinç Çılgınoğlu (27) ve Eyüp Sabri Çılgınoğlu (8) öldü. Kazada, sürücü Uğur Çılgınoğlu ile birlikte 3 kişi de yaralandı.
Tedaviyle sağlığına kavuşan sürücü Uğur Çılgınoğlu hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Çılgınoğlu, karar duruşmasına avukatı ile katıldı. Sanık Çılgınoğlu, savunmasında bayram ziyareti için İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiklerini söyleyerek, "Daha sonra pikniğe gittik, 2- 3 bardak alkol aldım. Çok alkollü değildim. Havanın yağışlı olması ve viraj nedeniyle kaza meydana geldi. Kimse böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdi, çok üzgünüm" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanık için tutuklama kararı verilmedi.

FOTOĞRAFLI

Amcası ve 2 kuzeninin öldüğü kazada, sürücüye 8 yıl 10 ay hapis

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