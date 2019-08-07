HABER

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 21:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, evi terk eden eşinin, amcasının oğlu Metin T. ile yaşamaya başladığını öğrenen Mustafa T. (19), amcası Ahmet T. (52) ile amcasının büyük oğlu Hasan Ali T.'yi (32) av tüfeği ile yaraladı. Baba oğul hastaneye kaldırılırken, jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı öne sürülen 2 kardeşini gözaltına aldı.

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yusufhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T.'nin eşi bir süre önce evden ayrılarak kuzeni Metin T. ile yaşamaya başladı. Bu nedenle Mustafa T. ile amcası ve kuzenleri arasında husumet oluştu. Akşam saatlerinde Mustafa T., tarla sulayan amcası Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T.'nin yanına gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyünce Mustafa T., amcası ve kuzenine av tüfeği ile ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı iddia edilen kardeşleri Ahmet T. ve Mevlana T.'yi gözaltına aldı. (DHA)

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Hırsız dehşet saçtı! Yaralılar varHırsız dehşet saçtı! Yaralılar var
Şırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralıŞırnak’ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş cinayet

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsız dükkan sahibi ve 2 oğlunu vurdu: 1 ağır 3 yaralı

Hırsız dehşet saçtı! Yaralılar var

İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu kapattı

Yer: İstanbul! Yolu trafiğe kapattı

Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Yer: İstanbul! Lüks sitede yılan paniği

Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.