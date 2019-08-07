Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, evi terk eden eşinin, amcasının oğlu Metin T. ile yaşamaya başladığını öğrenen Mustafa T. (19), amcası Ahmet T. (52) ile amcasının büyük oğlu Hasan Ali T.'yi (32) av tüfeği ile yaraladı. Baba oğul hastaneye kaldırılırken, jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı öne sürülen 2 kardeşini gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yusufhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T.'nin eşi bir süre önce evden ayrılarak kuzeni Metin T. ile yaşamaya başladı. Bu nedenle Mustafa T. ile amcası ve kuzenleri arasında husumet oluştu. Akşam saatlerinde Mustafa T., tarla sulayan amcası Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T.'nin yanına gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyünce Mustafa T., amcası ve kuzenine av tüfeği ile ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet T. ile oğlu Hasan Ali T. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma Mustafa T. ile olaya karıştığı iddia edilen kardeşleri Ahmet T. ve Mevlana T.'yi gözaltına aldı.

