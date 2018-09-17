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Amcasını bıçaklayan yeğen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde bıçakla yaralandıktan sonra yürüyerek geldiği hastanede ölen Mehmet Şerefhan'ı (34), yeğeni Ebuzer Şerefhan'ın (20) bıçakladığı belirlendi.

Amcasını bıçaklayan yeğen tutuklandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bıçakla yaralandıktan sonra yürüyerek geldiği hastanede ölen Mehmet Şerefhan'ı (34), yeğeni Ebuzer Şerefhan'ın (20) bıçakladığı belirlendi. Mahkemeye çıkartılan yeğen Şerefhan tutuklandı.
Gemlik'te, önceki gece bıçakla yaralanmış halde özel hastanenin acil servisine yürüyerek gelen Mehmet Şerefhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Amca Şerefhan'ın ölümü üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine yeğeni Ebuzer Şerefhan'ı gözaltına aldı. Ebuzer Şerefhan, aralarında çıkan tartışma sırasında amcasın bıçakla yaraladığını itiraf etti. Adliye'ye sevk edilen Ebuzer Şerefhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Amcasını bıçaklayan yeğen tutuklandı

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