Amcasını çamurla boğarak öldürdüğü iddiası

Delilleri toplayan polis, görüşmelerinde çelişkili ifadeler veren, ölen Yılmaz K'nin iş ortağı olan ağabeyi Ayhan K. (57), yengesi Keziban K. (50), yeğenleri Tahsin K. (27), Ümmü Can K. (22) ve 6 aylık hamile Leyla M'yi (26) gözaltına aldı.

Yılmaz K'nin ailesi ile görüşen ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay günü Yılmaz K'nin yeğeni Tahsin K'nin, kız kardeşi Ümmü Can K. ile eve girdiğini, 26 dakika sonra da çıktığını belirledi.

Şüphelilerden Tahsin K'nin, ifadesinde amcasının borcu nedeniyle ortaklıktan ayrılmak istemesi üzerine tartıştıklarını, daha sonra evinin anahtarını ele geçirdiğini, içeriye girip uyuyan amcasını yastıkla boğmaya çalıştığını, ardından da merdiven boşluğundaki saksıdan aldığı toprağı çamur haline getirip ağzına ve burnuna doldurduğunu söylediği öğrenildi.

Tahsin K'nin, "Boğulduğunu anlayınca evden ayrıldım. Bir süre sonra pişman oldum ve amcamın mezarını sık sık ziyaret ettim. Olay yaşandığında eşim bir aylık hamileymiş. Eşimin ikinci çocuğumuza hamile olduğunu bilmiyordum. Bilseydim böyle bir şeyi asla yapmazdım." dediği belirtildi.

Şüphelilerin olaydan hemen sonra polise verdikleri ilk ifadede, Yılmaz K'nin akciğer rahatsızlığı olduğu, tedavi için yurt dışından getirtilen toprağı kullandığını söyledikleri kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ayhan K, Keziban K, Tahsin K, Ümmü Can K. ve Leyla M, Ilgın Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan Tahsin K. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

