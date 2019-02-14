Amcasını öldürdü, cinayeti sosyal medyada paylaştı

Aydın’ın Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi’nde, kahvehanede otururken arazi tartışması yaşadığı yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurulan amca hayatını kaybetti. İşlediği cinayeti sosyal medya hesabından duyuran zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Efeler’e bağlı Emirdoğan Mahallesi’nde bir kahvehanede meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşayan amca ve yeğen kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından ayrıldı. Daha sonra yeğen O.A.İ. (31), kahvenin karşısında bulunan evine giderek evden aldığı pompalı tüfekle geri döndü. Amcası Mehmet İnlidere’ye tüfekle ateş açan O.A.İ., olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Mehmet İnlidere, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine ulaştırılarak yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet İnlidere hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan paylaştı

Olaydan sonra tüfeğiyle birlikte kaçan Amca katili O.A.İ., , birkaç saat sonra kendisine ait sosyal medya hesabında “Birini vurdum cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Kimse kimseye kahpelik yapamaz” paylaşımı yaptı.

Emirdoğan Mahallesinden Umurlu Mahallesine kaçan zanlı jandarmanın takibi sonucu eski bir evde saklanırken yakalandı. O.A.., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

