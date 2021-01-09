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Amcasını öldüren genç tutuklanarak cezaevine gönderildi

09.01.2021 20:19 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde işten çıkarılma meselesi sebebiyle tartıştığı amcasını ekmek bıçağıyla öldüren cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Ferizli ilçesi Nalköy Mahallesi’nde dün meydana geldi.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde işten çıkarılma meselesi sebebiyle tartıştığı amcasını ekmek bıçağıyla öldüren cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ferizli ilçesi Nalköy Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işten çıkarılma nedeniyle 55 yaşındaki Adem Özgür ile 18 yaşındaki yeğeni M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. amcasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adem Özgür hayatını kaybetti. Amcasını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kasten öldürme suçundan hakim karşısına çıkarılan cinayet şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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