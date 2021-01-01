HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amcasını öldüren zanlı tutuklandı

Amcasını öldüren zanlı tutuklandı

01.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amcasını öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray’da amcasını sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve saklandığı köydeki müstakil eve yapılan operasyonla yakalanan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün öğle saatlerinde Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi.

Aksaray’da amcasını sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve saklandığı köydeki müstakil eve yapılan operasyonla yakalanan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Burçak (62), aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan Burçak karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Burçak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin düzenlediği operasyonla Sariağıl köyünde müstakil bir evde yakalanan cinayet zanlısı Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Uyuşturucu baronu yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Uyuşturucu baronu yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!

Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Ardahan dondu! Termometreler -25'i gösterdi

Kar altındaki kent dondu! Termometreler -25'i gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.