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  4. Amcasını öldürüp 15 yıl ceza almıştı! Cezası indirildi

Amcasını öldürüp 15 yıl ceza almıştı! Cezası indirildi

17.12.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da amcasını bıçaklayarak öldürmekten yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırılan genç kız yeniden yargılanarak cezası 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi.

Amcasını öldürüp 15 yıl ceza almıştı! Cezası indirildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi’nde 22 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Bekir Özdemir (63) ile bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden kardeşinin kızları Sedanur Özdemir (24) ve Ebru Özdemir arasında kavga çıktı. Kavgada Bekir Özdemir’in yeğenlerine sopa ile saldırdığı iddia edildi. Bu sırada Sedanur Özdemir, amcası Bekir Özdemir’i bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası şahıs kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedanur Özdemir 06 Şubat 2020 tarihinde yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZASI İNDİRİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ’Sedanur Özdemir’in öldürdüğü amcasının kendisine ve kardeşine haksız hakarette bulunduğu’ gerekçesiyle bu yönde ceza indirimi yapılması talebiyle kararı bozdu. Bugün Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Sedanur Özdemir bu kez 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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