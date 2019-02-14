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Amcasını öldürüp sosyal medyadan duyuran zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kahvehanede otururken arazi tartışması yaşadığı amcasını pompalı tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra işlediği cinayeti sosyal medya hesabından duyuran zanlı tutuklandı.Efeler’e bağlı Emirdoğan Mahallesi’nde bir kahvehanede meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşayan amca ve yeğen kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kahvehanede otururken arazi tartışması yaşadığı amcasını pompalı tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra işlediği cinayeti sosyal medya hesabından duyuran zanlı tutuklandı.
Efeler’e bağlı Emirdoğan Mahallesi’nde bir kahvehanede meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşayan amca ve yeğen kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından ayrıldı. Daha sonra yeğen Ozan Ahmet İnlidere (31), kahvenin karşısında bulunan evine giderek evden aldığı pompalı tüfekle geri döndü. Amcası Mehmet İnlidere’ye tüfekle ateş açan Ozan Ahmet İnlidere, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Mehmet İnlidere, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine ulaştırılarak yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet İnlidere hayatını kaybetti.
İşlediği cinayeti “sosyal medya hesabından “Birini vurdum cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Kimse kimseye kahpelik yapamaz” diyerek duyuran Ozan Ahmet İnlidere, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ozan Ahmet İnlidere, “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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