Amcasının cinsel organını kesti! Yanına misafir olarak gelmişti... Giresun'da korkunç cinayet

Giresun'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçalı köyünde yalnız yaşayan 65 yaşındaki amcası Veysel Aktan’ın yanına misafir olarak gelen 29 yaşındaki A.A. henüz bilinmeyen bir nedenle amcasını bıçaklayarak öldürdü.

CİNSEL ORGANINI KESMİŞ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybeden Veysel Aktan’ın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası zanlı A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





