Amcasının evinde ölü bulundu! Pendik'te sır ölüm

Genç kıza müdahalede bulunmak için olay yerine gelen sağlık ekipleri, acı haberi teyit edince polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin her detayı incelediği sır ölümün nedeni yapılan araştırmalar sonrasında ortaya çıkacak.

İstanbul'da kahreden olay

Pendik’te 18 yaşındaki bir genç kız amcasının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle ölü bulundu. Olayda amcasının oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay,04.30 saatlerinde, Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeşiltepe sokakta bir evde meydana geldi.

İddiaya göre amcasının evinde, amcası ve amcasının eşi olmadığı bir zamanda kuzeni Erdem A. ile birlikte kalan, Ezgi Zeynep Ç. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı.

Kuzen Erdem A.’nın bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri eve geldiklerinde Ezgi Zeynep Ç. isimli genç kızın öldüğünü tespit etti.

Bu sırada olay yerine çağrılan polis ekipleri inceleme yaptı. Kızlarının öldüğünü öğrenen aile, eve gelince büyük bir şok yaşadı.

Nöbetçi savcının da incelemelerinin gerçekleştirmesinin ardından cenaze, Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın normal ölüm mü yoksa cinayet mi olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkacak.