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Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 08:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, telefonla amcasıyla tartışan ve daha sonra pişman olan Aydın D., yanında getirdiği tüfeğiyle intihara kalkıştı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, telefonla amcasıyla tartışan ve daha sonra pişman olan Aydın D., yanında getirdiği tüfeğiyle intihara kalkıştı. Aydın D., polislerin bölgeye getirdiği amcasının affettiğini söylemesiyle intihardan vazgeçti. Olay, akşam saatlerinde, Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası Mehmet D. ile bilinmeyen nedenle telefonda tartışan Aydın D., bir süre sonra pişman olup, yanına aldığı tüfekle Sümer Meydanı'ndaki Atatürk Heykeline çıktı. Rastgele ateş açan Aydın D., amcasının gelmesini istedi. Aydın D.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin, önlem aldığı olayda ekipler, bir süre Aydın D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Aydın D., çenesinin altına tüfeği dayayıp amcası gelmezse intihar edeceğini söyleyince, polis, Mehmet D.'yi arayıp olayı anlattı ve gelmesini istedi. Olay yerine gelen Mehmet D.'ye polisler tarafından çelik yelek giydirildi. Yeğeninin yanına giden Mehmet D.'ye Aydın D., herkesin önünde affettiği söylemesini istedi. Mehmet D.’nin affettiğini söylemesi üzerine Aydın D., elindeki tüfeği polislere teslim ederek amcasına sarılıp gözyaşları döktü. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın D., bölgede bekletilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Aydın D., en sevdiği insanın amcası olduğunu ve kalbini kırdığı için üzgün olduğunu söyledi. Aydın D.'nin intihar teşebbüsünü çevredekiler film izler gibi izledi.

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