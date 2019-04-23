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Amcasının kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Amcasının kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü

Bursa'da amcasının geri manevra yaptığı sırada otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Barış Sokağı'nda evlerinin önünde oynayan 1 yaşındaki Elif T, amcası M.T'nin geri manevra yaptığı sırada 16 KAU 83 plakalı otomobilin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, M.T'yi gözaltına aldı.

Kazada ölen çocuğun ailesi olay yerinde gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk geri manevra trafik kazası

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