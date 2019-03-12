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Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 01:32 | Son Güncelleme

Bursa’da aralarında uzun zamandır husumet bulunan kuzenler arasında silahlı kavga çıktı.

Bursa’da aralarında uzun zamandır husumet bulunan kuzenler arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi ölürken, katil zanlısı olduğu iddia edilen amca oğlu ise kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında uzun zamandır husumet bulunan Tolga Ç. ile amca oğlu Gökhan Ç. henüz ögrenilemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Tolga Ç. yanındaki silahıyla amcaoğlu Gökhan Ç’ye 7 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Gökhan Ç, çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli Tolga Ç. ise olay yerinden kaçarak ayrıldı.
Ağır yaralanan Gökhan Ç. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber alan ailesi hastaneye akın ederken olay yerinde çalışma yürüten polis ekipleri şüpheli Tolga Ç’nin de yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.
Şüpheli Tolga Ç. polisten fazla kaçamadı. Şahsın aracının plakasını alan ekipler Tolga Ç’yi kısa sürede Osmangazi ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin polis sorgusu devam ediyor.
Silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Ç. ise adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından yarın toprağa verilecek.

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı
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