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Amcasının oğlunu tabanca ile vurdu, evini ateşe verdi

06.12.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bir şahıs, amcasının oğlunu tabanca ile vurduktan sonra evini ateşe verdi.

Amcasının oğlunu tabanca ile vurdu, evini ateşe verdi

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana geldi.

EVİ ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs, husumetli olduğu amcasının oğlu Y.B’yi tabanca ile elinden yaraladı. Ardından da evini ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sağlık görevlilerince Y.B, ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Evde çıkartılan küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan S.B.’nin bulunması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale silahlı saldırı
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