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Amcasının oğlunu traktörle ezerek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada Hidayet Ergün, tartıştığı amcasının oğlu Kadim Ergün'ü traktörle ezerek, öldürdü.

Amcasının oğlunu traktörle ezerek öldürdü

Sinan HARMANCI/MERZİFON, (Amasya),(DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada Hidayet Ergün, tartıştığı amcasının oğlu Kadim Ergün'ü traktörle ezerek, öldürdü. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Elmayolu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan akraba aile arasında, iddiaya göre tarlada su kanalı açma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan Hidayet Ergün, üzerine sürdüğü traktörle amcasının oğlu Kadim Ergün'ü ezerek yaraladı. Kavgayı gören köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda ağır yaralanan Kadim Ergün de, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadim Ergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kadim Ergün'ün cenazesi, hastanede yapılan ilk incelemenin ardından, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Kavgada traktörü kullananan şüpheli Hidayet Ergün ise, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Amcasının oğlunu traktörle ezerek öldürdü

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