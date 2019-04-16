Amcasının park yerinde otomobille çarptığı çocuk öldü

Adana'da, peşinden koştuğu amcasının otoparktan çıkarttığı otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki evinin otoparkında bulunan otomobiline binen E.K, geri manevra yaptığı sırada fark etmediği 4 yaşındaki yeğeni Muhammet K'ye çarptı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Muhammet K'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Amca ise ifadesi alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.
Çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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