HABER

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 23:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’da amcasıyla barışmak için Atatürk heykeline çıkan bir kişi elinde tüfekle intihara kalkıştı.Edinilen bilgilere göre, amcasıyla telefonda tartışan M.D.

Adıyaman’da amcasıyla barışmak için Atatürk heykeline çıkan bir kişi elinde tüfekle intihara kalkıştı.
Edinilen bilgilere göre, amcasıyla telefonda tartışan M.D. isimli genç, daha sonra eline av tüfeğini alarak kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline çıkıp havaya birkaç el ateş etti. Silahı çenesine dayayan genç, tartıştığı amcasının olay yerine gelmesini ve barışmak istediğini söyledi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de bulunduğu olay yerinde, polis ekipleri M.D. ile konuşarak dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan M.D., tartıştığı amcası A.D’nin olay yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri tarafından olay yerine gelen A.D’ye çelik yelek giydirildi. Her türlü ihtimali düşünen polis ekipleri amca A.D’yi güvenlik önlemleri altında Atatürk heykeline yaklaştırdı. Amcasının geldiğini gören M.D., çenesine dayadığı silahı havaya kaldırarak amcasına doğru gidip amcasının elinden öpüp sarıldı. Polis ekiplerince pompalı av tüfeği muhafaza altına alınırken M.D., olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı. M. D., daha sonra polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.