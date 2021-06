Amcaya, dayıya, enişteye Babalar Günü mesajları! Komik, eğlenceli Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri!

Amcaya, dayıya, enişteye, komik ve eğlenceli Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri Babalar Gününün vazgeçilmezidir. Babamızın dışında yakınımız olan amca, dayı, enişte gibi akrabalarımız da komik ve eğlenceli Babalar Günü mesajları ile mutlu olur. Sosyal medyada da amcaya, dayıya, enişteye yani yakın akrabalara komik, eğlenceli Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri birçok kişi tarafından paylaşılır.

İlk olarak 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmaya başlanan Babalar Günü, 1966 senesine gelindiğinde ise dönemin başkanı Lyndon Johnson tarafından yayınlanan bildiri ile resmilik kazanmıştır. O gündem bu yana her yıl aynı tarihte kutlanan Babalar Gününün yaklaşması ile evlatlar tarafından en anlamlı ve özel mesajlar merak konusu oldu. İşte Komik Babalar Günü mesajları, sözleri ve şiirleri...

EN ANLAMLI VE ÖZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

İlk adım attığımdan bu yana ellerimi tutan bana iyinin ne olduğunu öğreten, o aslan gibi duruşuna rağmen benimle oyunlar oynayan canım babam, babalar günün kutlu olsun.

Her düştüğümde, her ağladığımda, her şeyin kötü gittiğini düşündüğüm anda elimde tuttuğun için hayat daha kolay baba. İyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.