AMD CEO'su Lisa Su dünyanın en çok kazanan ilk kadın CEO'su oldu!

AMD yayınlanan raporlara göre son zamanlarda iyi bir çıkış yakalamış durumda. Kimilerine göre bu durum Intel'in bazı konularda geç kalmasıyla ilgili olsa da kimilerine göre de AMD bu başarısını ilk kadın CEO'su Lisa Su'nun çalışmalarına borçlu. Haklı da görünüyorlar. Zira, Lisa Su 2014'te göreve geldiğinde AMD hisseleri 3 dolar civarındaydı, şimdi ise AMD'nin hisse değeri 55 dolar oldu. CNN International'da yer alan bir habere göre Lisa Su, bu emeğinin karşılığını aldı.

LİSA SU DÜNYANIN EN ÇOK KAZANANI OLDU

2019'da dünyanın en çok kazanan CEO'ları açıklandı. Açıklanan listenin ilk sırasında ise AMD'nin CEO'su Lisa Su bulundu. 50 yaşındaki Lisa Su, 58,5 milyon dolar gelir elde etti ve böylece listenin en tepesine yerleşti. Bu durum ona bir unvan da kazandırdı.

BİRİNCİ SIRADA YER ALAN İLK KADIN

Lisa Su, dünyanın en çok kazanan CEO'su olmasıyla birlikte, dünyanın en çok kazanan ilk kadın CEO'su unvanına da sahip oldu. Lisa Su, geçtiğimiz yıl aldığı ücreti bir önceki yıla göre dört kat artırdı.

