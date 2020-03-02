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AMD GTA V için güncelleme yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

AMD, bugün sürpriz bir şekilde yıllanmış şaraba dönen Grand Theft Auto V (GTA 5) için yeni sürücüsü Radeon Adrenalin 20.2.2‘yi yayınladı.

AMD GTA V için güncelleme yayınladı

Ekran kartı savaşlarında AMD ile Nvidia arasındaki olan savaş kıran kırana devam ediyor. Nvidia RTX ile rakibi ile olan farkı arşa çıkarmasının ardından, AMD’den de RTX serisinin yarı fiyatına daha performanslı ekran kartları ile tokat gibi cevap gelmişti. Nvidia’yı fiyat konusunda köşeye sıkıştıran AMD, bugün yeni bir güncelleme ile karşımıza çıktı.

Bildiğiniz gibi piyasada binlerce oyunun yanında yüzlerce de ekran kartı yer alıyor. Bazen ekran kartları ile oyunlar uyuşmayabiliyor. Bunun için ekran kartı üreticileri hızlı bir şekilde güncelleme yayınlıyor. AMD de bu süreçte oldukça başarılı bir iş sergiliyor.

AMD, bugün sürpriz bir şekilde yıllanmış şaraba dönen Grand Theft Auto V (GTA 5) için yeni sürücüsü Radeon Adrenalin 20.2.2‘yi yayınladı. Radeon Adrenalin 20.2.2 ile Grand Theft Auto V’in, üçüncü taraf OSD uygulamaları çalışırken çökme sorunu çözülüyor. Güncelleme ile gelen tek yenilik bu değil tabii ki.

Hata düzeltme güncellemesi ile The Witcher 3 ve Metro Exodus oyunlarındaki performans sorunları da çözülüyor. AMD’nin yeni satışa sunduğu RX 5700 ekran kartlarında yaşanan sorunların neredeyse tamamı bu güncelleme ile çözülüyor.

AMD şu sıralar RTX teknolojisini yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X’e saklamış durumda. Umarız bu nesilde ekran kartı üreticileri arasında rekabet yavaş yavaş ilerler de konsollar ile PC’ler arasındaki Everest dağı kadar olan grafik farkı bu nesilde yaşanmaz.

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