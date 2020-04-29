AMD’nin satışlarla ilgili rekor beklentisi var

Sadece 2 ay içerisinde bilgisayar satışlarında en az yüzde yirmi gibi bir talep artışı gerçekleşti. Bunun farkında olan bilgisayar ve bilgisayar donanımı şirketleri çok daha fazla miktarda ürünü piyasaya sunuyor. Şimdi ise şov zamanı AMD işlemcili bilgisayarlarda. Geçtiğimiz günlerde Ryzen 4000 işlemcili bilgisayarlar çok ciddi bir talep görmüştü.

Microsoft şirketinin beyin dalgaları ile kripto para çıkarmaya çalıştığı şu günlerde AMD Ryzen 4000 işlemcili bilgisayarları piyasaya sürüyor. AMD yetkilisi, AMD donanımlı birçok bilgisayarın daha piyasaya sunulacağını açıkladı. Bu, zaten yükselen bilgisayarı satışlarını daha da fazla attıracak.

Alienware’in kurucu ortaklarından ve AMD Oyun Çözümleri Yöneticisi olan Frank Azor, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin sadece işlemci değil aynı zamanda Radeon ekran kartını da piyasaya sunduğunu belirtti. Kısa bir süre içerisinde bu cihazların üretiminde daha da ileri gidilecek. Bir de AMD işlemcilerin amansız rakibi olan Intel firmasını da unutmamak gerekiyor. Konuşa göre Intel’den çok daha fazla satış yapılabilir.