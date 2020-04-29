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AMD’nin satışlarla ilgili rekor beklentisi var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Herkesin evlere kapandığı Şu günlerde cihaz satışları çok üst seviye boyutlarda ve AMD işlemcili bilgisayar satışları bunu domine edecek gibi görünüyor.

AMD’nin satışlarla ilgili rekor beklentisi var

Sadece 2 ay içerisinde bilgisayar satışlarında en az yüzde yirmi gibi bir talep artışı gerçekleşti. Bunun farkında olan bilgisayar ve bilgisayar donanımı şirketleri çok daha fazla miktarda ürünü piyasaya sunuyor. Şimdi ise şov zamanı AMD işlemcili bilgisayarlarda. Geçtiğimiz günlerde Ryzen 4000 işlemcili bilgisayarlar çok ciddi bir talep görmüştü.

Microsoft şirketinin beyin dalgaları ile kripto para çıkarmaya çalıştığı şu günlerde AMD Ryzen 4000 işlemcili bilgisayarları piyasaya sürüyor. AMD yetkilisi, AMD donanımlı birçok bilgisayarın daha piyasaya sunulacağını açıkladı. Bu, zaten yükselen bilgisayarı satışlarını daha da fazla attıracak.

Alienware’in kurucu ortaklarından ve AMD Oyun Çözümleri Yöneticisi olan Frank Azor, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin sadece işlemci değil aynı zamanda Radeon ekran kartını da piyasaya sunduğunu belirtti. Kısa bir süre içerisinde bu cihazların üretiminde daha da ileri gidilecek. Bir de AMD işlemcilerin amansız rakibi olan Intel firmasını da unutmamak gerekiyor. Konuşa göre Intel’den çok daha fazla satış yapılabilir.

AMD BÜYÜK KAR ELDE EDEBİLİR

Her geçen yıl kullanıcı sayısını ve satış rakamlarını artıran AMD son zamanlardaki bilgisayar satışları nedeniyle daha büyük kar elde edebilir. Ancak salgın sürecinin üretim konusunda büyük aksaklıklara neden olması şirket engelleyen en önemli etken. Sizce AMD tarafından üretilecek işlemciler beklendiği gibi bir satış hareketliliği oluşturabilecek mi?

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