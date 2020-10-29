AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT ve RX 6800 tanıtıldı!

AMD Radeon RX 6000 serisi için sonunda beklenen adımı attı. Daha önce 28 Ekim akşamı ''Where Gaming Begins: Ep. 2'' adında bir etkinlik düzenleyeceğini duyuran AMD, söz konusu etkinliği düzenledi ve beklendiği üzere yeni ekran kartlarıyla sahneye çıktı. Bu ekran kartları AMD Radeon RX 6900 XT, AMD Radeon RX 6800 XT ve AMD Radeon RX 6800 olarak sıralandı.

SERİNİN AMİRALİ: AMD RADEON 6900 XT

AMD Radeon 6900 XT, 16 GB GDDR6 belleğe sahip ve 23.04 teraflops gücünde. AMD'nin RDNA 2 teknolojisiyle gelen yeni üst düzey ekran kartı, AMD Radeon 5700 XT'ye kıyasla 2 kat daha yüksek performans vadediyor. Kart, Nvidia'nın RTX 3090 ekran kartı ile rekabete giriyor. Ekran kartının 4K oyun karşılaştırmalarında enerji tüketimi ve performans konusunda çok iddialı olduğu söyleniyor. AMD Radeon 6900 XT, buna rağmen RTX 3090'dan 500 dolar daha ucuz. Zira Radeon 6900 XT'nin fiyatı 999 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

RTX 3080'E RAKİP: AMD RADEON 6800 XT

AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB GDDR6 bellek ile geliyor. Ekran kartı ayrıca, 20.74 teraflops güç sunuyor. Nvidia'nın RXT 3080 ekran kartıyla rekabet edecek olan Radeon RX 6800 XT, 4K oyun testlerinde yüksek kare hızları sunabiliyor. Kartın fiyatı ise 649 dolar. Bu da RTX 3080'den 50 dolar daha ucuz fiyat demek oluyor.