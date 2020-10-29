AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT ve RX 6800 tanıtıldı!

AMD Radeon RX 6000 serisi için sonunda beklenen adımı attı. Daha önce 28 Ekim akşamı ''Where Gaming Begins: Ep. 2'' adında bir etkinlik düzenleyeceğini duyuran AMD, söz konusu etkinliği düzenledi ve beklendiği üzere yeni ekran kartlarıyla sahneye çıktı. Bu ekran kartları AMD Radeon RX 6900 XT, AMD Radeon RX 6800 XT ve AMD Radeon RX 6800 olarak sıralandı.
AMD Radeon 6900 XT, 16 GB GDDR6 belleğe sahip ve 23.04 teraflops gücünde. AMD'nin RDNA 2 teknolojisiyle gelen yeni üst düzey ekran kartı, AMD Radeon 5700 XT'ye kıyasla 2 kat daha yüksek performans vadediyor. Kart, Nvidia'nın RTX 3090 ekran kartı ile rekabete giriyor. Ekran kartının 4K oyun karşılaştırmalarında enerji tüketimi ve performans konusunda çok iddialı olduğu söyleniyor. AMD Radeon 6900 XT, buna rağmen RTX 3090'dan 500 dolar daha ucuz. Zira Radeon 6900 XT'nin fiyatı 999 dolar olarak karşımıza çıkıyor.
AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB GDDR6 bellek ile geliyor. Ekran kartı ayrıca, 20.74 teraflops güç sunuyor. Nvidia'nın RXT 3080 ekran kartıyla rekabet edecek olan Radeon RX 6800 XT, 4K oyun testlerinde yüksek kare hızları sunabiliyor. Kartın fiyatı ise 649 dolar. Bu da RTX 3080'den 50 dolar daha ucuz fiyat demek oluyor.
AMD Radeon RX 6800 ise serinin en altında yer alan ancak fiyat / performans oranıyla dikkat çeken bir ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. 16.17 teraflops güçle gelen 16 GB GDDR6 bellekli Radeon RX 6800, 4K 60 fps oyun oynatabiliyor ve iddialara göre iyi bir performans vadediyor. AMD RX 6800'ün Nvidia tarafında rekabete gireceği kartın ise RXT 2080 Ti olacağı görülüyor. Zira yapılan karşılaştırmalarda kıyasıya bir rekabet söz konusu.
AMD Radeon RX 6800'ün fiyatı 579 dolar olarak belirlenmiş durumda. Son olarak AMD'nin yeni ekran kartlarının ray tracing desteği sunduğunu belirtelim.